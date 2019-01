DIRETTA FROSINONE ATALANTA - L'Atalanta fa visita al Frosinone nel lunch match valido per il ventesimo turno del campionato di Serie A, prima giornata del girone di ritorno. Da un lato i bergamaschi di Gasperini cercano il successo che consentirebbe loro di agganciare il Milan in classifica, dall'altro i ciociari di Baroni vogliono centrare la prima vittoria casalinga per alimentare le speranze salvezza.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Benito Stirpe' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Pinamonti, Campbell. All. Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Ilicic; Zapata, Gomez. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 44; Inter** 40; Roma** 33, Lazio 32; Milan 31; Sampdoria 29; Atalanta e Parma ** 28; Torino** 27; Fiorentina e Sassuolo** 26; Cagliari e Genoa 20; Udinese** 18; Spal 17; Empoli 16; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 8

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui