INTER BRAZAO / E' prevista per oggi la fumata bianca per l'ingaggio di Brazao da parte dell'Inter. Arrivano quindi conferme sulle indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi da Calciomercato.it, con il giovane portiere brasiliano che firmerà un contratto fino al giugno 2023 come riporta 'Tuttosport'.

Al Cruzeiro andranno invece circa 3 milioni di euro. Brazao sarà girato alper la seconda parte di stagione, con i clivensi che avranno dall'Inter anche il cartellino del Primavera D'Amico come ricompensa per aver messo a disposizione lo slot da extracomunitario. Brazao, che avrebbe rispedito al mittente il corteggiamento dell', sbarcherà in Italia dopo la fine del Sub-20 con il Brasile.