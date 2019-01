JUVENTUS EMERSON SPINAZZOLA / La Juventus conquista il primo trofeo stagionale con la Supercoppa vinta a Jeddah contro il Milan, ma non distoglie ovviamente lo sguardo dal mercato. Chiuso l'affare Ramsey che sbarcherà a giugno a Torino, il Ds Paratici è vigile sulla situazione terzino e sul futuro di Spinazzola.

La dirigenza bianconera ehanno chiuso per il momento alla partenza del laterale ex Atalanta, che però continua ad essere nei desideri delin questa finestra del mercato.

Il via libera alla cessione in prestito di Spinazzola - che cerca maggiore minutaggio al rientro dopo il grave infortunio al ginocchio - arriverebbe però soltanto con la certezza di arrivare ad un sostituto, individuato in Emerson Palmieri del Chelsea. L'ex Roma sta avendo poco spazio a Londra con Sarri, anche se il tecnico italiano non vorrebbe privarsene in questa fase della stagione. Solo se i 'Blues' liberassero Emerson - scrive 'Tuttosport' - la Juventus darebbe l'ok alla partenza di Spinazzola.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui