Calciomercato Milan, colpo Piatek: cifre e dettagli

CALCIOMERCATO MILAN GENOA PIATEK / E' Krzysztof Piatek l'erede designato di Gonzalo Higuain. Con il 'Pipita' diretto verso il Chelsea, il Milan ha messo gli occhi sul giovane talento del Genoa, messosi in bella mostra in questa prima parte di stagione con 19 gol in 21 presenze.

E' lui il nome in pole per gennaio, considerando i contatti avviati tra le parti: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Così, domani è previsto un appuntamento tra il Milan e il Genoa per approfondire la trattativa. I rossoneri, che oltre a Higuain potrebbero cedere anche Calhanoglu al Lipsia per circa 22 milioni di euro, puntano all'acquisto di Piatek con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diverso, però, è il parere dei rossoblu, che vorrebbero certezze sul riscatto a fine stagione. Così, la soluzione potrebbe essere trovata a metà strada: prestito oneroso da 10 milioni di euro più risatto a 30 milioni di euro legato a determinati risultati. In casa Milan, sono ore caldissime tra acquisti e cessioni.

