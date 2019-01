CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS HIGUAIN CHELSEA / Gonzalo Higuain è sempre più vicino a lasciare la Serie A per sbarcare a Londra alla corte di Maurizio Sarri. L'attaccante argentino, nervoso al ritorno questa mattina a Milano dopo il ko in Supercoppa contro la Juventus a Jeddah, presto cambierà maglia per accasarsi al Chelsea allenato dal tecnico italiano.

L'accordo definitivo però - scrive 'Tuttosport' - non è stato ancora trovato: la Juventus chiederebbe garanzie sul trasferimento e non accetterebbe nessun tipo di minusvalenza, con gli inglesi che punterebbero invece sul prestito. Ci sarebbe comunque ottimismo sulla chiusura dell'affare, con i bianconeri che incasserebbero 9 milioni di euro per il prestito fino a giugno con riscatto fissato a 36 milioni, praticamente le stesse cifre dell'accordo con il Milan.

