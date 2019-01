CALCIOMERCATO MILAN PIATEK BATSHUAYI / Il Milan ha scelto Piatek come erede di Higuain, ormai diretto al Chelsea. Ma se la trattativa col Genoa non riuscisse a decollare, ecco che Leonardo virerebbe sul piano B. Che, come riportato da 'Sky Sport', corrisponde a Michy Batshuayi.

Il belga di proprietà del Chelsea è dato da giorni vicino alma, come anticipato da Calciomercato.it , l'interesse nei suoi confronti anche di club italiani (Milan in testa) ha fatto finora sì che non si chiudesse l'operazione coi monegaschi, che per l'attacco trattano anche Kalinic . Nel caso, i rossoneri sarebbero pronti a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.