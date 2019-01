CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY FIRMA / Ora è tutto fatto: Aaron Ramsey sarà il primo rinforzo estivo della Juventus. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il centrocampista dell'Arsenal ha già firmato il nuovo contratto con il club bianconero.

Escluso un suo possibile arrivo a gennaio: il gallese ha firmato per il prossimo giugno e ha anche svolto le visite mediche. Esami di rito che sono avvenuti in Spagna, vicino Madrid, proprio come successo ad Higuain al suo arrivo alla Juventus.

