COPPA DEL RE ATLETICO MADRID GIRONA / L'ex Roma Seydou Doumbia elimina l'Atletico Madrid dalla Coppa del Re.

Il 3-3 del 'Wanda Metropolitano' condanna i 'Colchoneros':porta in vantaggio la squadra di Simeone, che si fa rimontare da Valeryprima e dapoi. In mezzo le due reti di, che non sono sufficienti ai futuri avversari in Champions League della. Ilvola così ai quarti di finale.

ATLETICO MADRID-GIRONA 3-3

12' Kalinic (A); 37' Valery Fernandez (G), 59' Stuani (G); 66' Correa (A), 84' Griezmann (A); 88' S. Doumbia (G)

