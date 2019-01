Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ / E' andato in scena l’incontro per Nandez ma, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , non è stato raggiunto l’accordo sulla formula di pagamento proposta dalal. Non sono esclusi nuovi contatti, però oggi il centrocampista uruguaiano è più lontano dal club di. Non sono esclusi nuovi contatti per una riapertura della trattativa, sullo sfondo resta comunque l'interesse di un altro club italiano non ancora identificato.