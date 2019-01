JUVENTUS MILAN MOVIOLA CESARI / Ha fatto parecchio discutere l'operato dell'arbitro Banti nel match di Supercoppa tra Juventus e Milan. I rossoneri, soprattutto, hanno reclamato per un calcio di rigore non assegnato su un fallo di Emre Can ai danni di Conti.

Questa la moviola di Grazianoa 'Sportmediaset': "Sono rimasto sorpreso sull'ultima decisione di Banti, quando non è andato a rivedere l'intervento di Emre Can su Conti. Si tratta di un intervento che meritava maggior attenzione in un momento particolare della gara. Avrebbe fatto bene ad andare al monitor, così come aveva detto ache stava protestando per la concessione del rigore. Non mi sarei stupito se avesse dato rigore per il fallo di Emre Can. Personalmente avrei dato rigore perché l'intervento è in scivolata e non tocca mai il pallone".