CALCIOMERCATO SPAL RHERRAS / In questo mercato di gennaio la Spal sembra intenzionata a rafforzare anche la corsia mancina di difesa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A tal proposito, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it , il ds estenseè interessato a Feycal, terzino sinistro classe '93 nato in Belgio ma nazionale marocchino. Il 25enne gioca in Ligue 2, con la maglia del(contratto fino al 2020), dalla scorsa estate e vanta estimatori anche nel massimo campionato transalpino. Cresciuto tra Bruges, Standard Liegi e Beerschot, Rherras ha militato pure in Scozia con le maglie di Heart of Midlothian e Hibernian.