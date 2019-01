CALCIOMERCATO EMPOLI ZAJC / Futuro lontano da Empoli per Miha Zajc. Il trequartista sloveno, che con l'avvento di Iachini ha perso il posto da titolare, viene valutato 3,5-4 milioni di euro. Tante le richieste di prestito per lui, tra queste una della Sampdoria, ma il club toscano punta a una cessione a titolo definitivo.

Il classe '94 vanta appunto diversi estimatori in Italia, Atalanta compresa , ma piace anche all'estero - in Spagna come in Inghlterra, vedi l'interesse di Newcastle e Huddersfield - dove potrebbe essere più facilmente venduto.