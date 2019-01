CALCIOMERCATO CAGLIARI FARIAS BOLOGNA / Mercato in fermento in casa Cagliari soprattutto nel reparto offensivo. Falcinelli e Ciano sono nella lista del Ds Carli, ma anche in uscita potrebbero esserci delle novità da qui al gong della finestra invernale.

è corteggiato dal, così comeha diversi estimatori e può lasciare la formazione sarda a metà stagione.

Come raccolto da Calciomercato.it trovano conferme i rumors su un possibile cambio di maglia dell'attaccante brasiliano, seguito in particolare da Bologna e Sassuolo. Si attendono nuovi sviluppi nei prossimi giorni, con il Cagliari che valuta 3-4 milioni di euro il cartellino del 28enne, sotto contratto fino al giugno 2021. Con il Bologna rimane in piedi un ipotetico scambio con Farias alla corte di Inzaghi e Falcinelli in Sardegna.

