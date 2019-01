SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS MILAN GATTUSO / E' della Juventus la Supercoppa Italiana. Grazie al gol di Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno la meglio sul Milan, che ha disputato una buona gara sfiorando più volte il pari anche in dieci uomini dopo l'espulsione di Kessie: "Devo fare grandissimi complimenti alla mia squadra, ci abbiamo provato poi gli episodi li giudicate voi - ha esordito il tecnico rossonero Gattuso ai microfoni di 'Rai Sport' - L'espulsione di Kessie ci sta, non voglio lamentarmi del rigore ma di due fuorigiochi che non c'erano...

Però guardiamo avanti, oggi abbiamo fatto anche qualcosa in più ma ci è andata male. Questa è una squadra che ha problemi ma è viva, ha lottato contro una grandissima squadra. Colce ne mancheranno tre (Kessie, Romagnoli e Calabria, ndr), vediamo, c'è rammarico per questa sconfitta.? Non è successo nulla, ieri sera aveva 38,5 di febbre e noi abbiamo fatto di tutto per recuperarlo. Sembra una barzelletta, ma è così. Stamattina non c'era alla foto perché avevo paura che potesse mischiare l'influenza agli altri. Sua ultima partita? Vediamo da domani cosa succederà", ha risposto Gattuso prima che saltasse il collegamento con 'Rai Sport' con la conseguente interruzione dell'intervista all'allenatore del Milan.