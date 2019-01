JUVENTUS MILAN ALLEGRI / Decimo trofeo in bianconero per Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus ha commentato la vittoria in Supercoppa ai microfoni di 'Rai Sport': "È stata una partita divertente, con diverse occasioni. Abbiamo trovato un buon Milan, che ci ha messo in difficoltà, anche se sicuramente potevamo fare meglio nel finale. Caldo? Oggi era importante portarla a casa".

Sul match-winner, Cristiano Ronaldo: "L'abbiamo preso per questo. Ha fatto un gran gol, come tutta la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Il Milan ha fatto una buona partita, noi abbiamo sbagliato un po' troppo nel palleggio. Siamo calati solo nel finale dopo una buona mezz'ora nella ripresa". Sulle condizioni di Douglas Costa: "Aveva crampi. Ha giocato un'ottima partita, solida e quadrata. Anche Bernardeschi e Khedira quando sono entrati". Un commento, infine, sulla prestazione di Dybala: "Paulo ha fatto bene tra le linee, anche se poteva andare al tiro in due o tre situazioni".

