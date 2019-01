JUVENTUS MILAN CRISTIANO RONALDO / C'è la firma di Cristiano Ronaldo nel primo trofeo stagionale della Juventus.

Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport', l'attaccante portoghese ha espresso tutta la propria soddisfazione nel post partita: "È stata una partita molto difficile, giocata sotto un gran caldo. Abbiamo creato tanto e meritato questa vittoria, sono felicissimo per il primo trofeo in bianconero. Primo di quattro trofei, tra cui la Champions League? Abbiamo raggiunto il primo obiettivo del nostro 2019, ora dobbiamo continuare a lavorare per gli altri". Testa, ora, al: "Il campionato è ancora lungo, siamo in una buona posizione e fiduciosi per il prosieguo della stagione".