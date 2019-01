SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS MILAN / È della Juventus il primo trofeo stagionale in palio a Gedda. Decide Cristiano Ronaldo nella sua prima finale in bianconero.

Primo tempo piuttosto equilibrato con diverse occasioni da entrambe le parti.

Nella ripresavicinissimo al gol con la traversa di, ma qualche minuto più tardi è l'attaccante portoghese a sbloccare il match con un colpo di testa indisturbato davanti a. Rossoneri successivamente lasciati in infreriorità numerica da, espulso da Banti per un brutto intervento a centrocampo. Poco più di 20 minuti per Gonzalo, che sarà costretto ad assistere i suoi ex compagni nell'alzare l'ottava Supercoppa Italiana della storia bianconera, staccando proprio il Milan a quota 7.

JUVENTUS-MILAN 1-0

61' Cristiano Ronaldo (J)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui