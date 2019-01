PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS MILAN SUPERCOPPA/ Cristiano Ronaldo vince il suo primo trofeo, la Supercoppa italiana, con la maglia della Juventus e lo fa da protagonista. E' infatti del lusitano la rete che vale la vittoria finale, viziata dall'errore di Rodriguez che lo tiene in gioco sul bel cross di Pjanic. Milan grintoso che non riesce però a concludere e si ferma sulla traversa di Cutrone ad inizio ripresa. Spazio anche per Higuain, che in venti minuti non riesce a pareggiare i conti.

JUVENTUS

Szczesny 6 - Normale amministrazione, nella prima frazione di gioco rischia qualcosa con un'uscita 'audace' su calcio d'angolo.

Cancelo 7 - Straripante nei primi 45 minuti dove salta tutto quello che trova, col passare dei minuti si dedica alla fase difensiva, con buoni risultati.

Bonucci 6 - Meno bene di Chiellini, in particolare dal punto di vista fisico dove soffre qualche giocata interessante di Cutrone.

Chiellini 6,5 - Nel primo tempo sembra un po' fuori forma ma nella ripresa cresce e torna il solito muro difensivo.

Alex Sandro 6 - Come tutta la squadra, sale di ritmi nella ripresa, quando viene chiamato a contribuire alla gestione del vantaggio firmato CR7.

Bentancur 5,5 - Non la migliore delle serate per il centrocampista uruguaiano, impreciso al tiro e in ritardo nei contrasti. Dall'86' Bernardeschi S.V.

Pjanic 6 - Sufficienza solo per l'assist illuminante che porta al gol di Cristiano Ronaldo. Per il resto, rimedia un'ammonizione e appare indietro dal punto di vista fisico.

Matuidi 6 - Solita gara da recuperatore di palloni per il francese che partecipa in due reti, prima segnando poi firmando un assist, ma in entrambe le occasioni è in fuorigioco.

Dybala 5,5 - Non incide molto sulla sfida. Guadagna qualche fallo importante per respirare ma non dà un valore aggiunto in fase offensiva.

Douglas Costa 6,5 - Un motorino instancabile. Bravo nel primo tempo a piazzare diversi cross pericolosi e nella ripresa 'ubriaca' Rodriguez. Dall'89' Khedira S.V.

Cristiano Ronaldo 7 - L'uomo delle finali non perdona e con un colpo di testa gela un Milan molto pericoloso fino a quel momento. Nei primi 45 minuti non è irresistibile ma sfiora comunque la rete con una bella acrobazia.

All. Allegri 6,5 - Juventus ancora una volta cannibale e anche fortunata negli episodi.

La negligenza di Rodriguez nel fare il fuorigioco ha regalato il trofeo ai bianconeri.

MILAN

Donnarumma 5,5 - Cristiano Ronaldo batte da distanza ravvicinata ma lui poteva fare qualcosa in più.

Calabria 6 - Qualche giocata di inesperienza ma non delude, soprattutto in fase difensiva dove è sempre attento.

Zapata 6 - La Juventus sviluppa molto il gioco sulle fasce e il centrale difensivo colombiano non viene chiamato molto in causa.

Romagnoli 6 - Vedi Zapata. Non devono fronteggiare molte preoccupazioni i due interni della retroguardia rossonera.

Rodriguez 5 - Scappa in ritardo in occasione della rete di Ronaldo, tenendo in gioco il portoghese che poi realizza. Soffre molto la velocità di Douglas Costa e Cancelo.

Kessiè 4,5 - Gioca con poca qualità e nella ripresa è ingenuo nell'intervento su Emre Can che lo porta all'espulsione.

Bakayoko 6,5 - Il migliore in mezzo al campo dei rossoneri. Raramente va in apprensione ed è sempre propositivo in fase d'impostazione.

Paquetà 6 - Diverse giocate di grande tecnica nei primi 45 minuti, ma nella seconda frazione di gioco cala e sbaglia appoggi facili. Dal 71' Borini 5,5 - Non si fa notare molto in fase di spinta.

Castillejo 5 - Tanta grinta, forse anche troppa. Spesso esagera con i contrasti e commette dei falli ingenui. In attacco si vede poco. Dal 70' Higuain 5,5 - Prova a dare la scossa ma non basta per acciuffare il pareggio.

Cutrone 6 - Ha un pallone interessante e rischia di trasformarlo in gol con un sinistro che impatta la traversa. Dal 79' Conti S.V.

Calhanoglu 5,5 - Gli manca sempre un po' di mordente negli ultimi 16 metri. Non è quello della parte finale della scorsa stagione.

All. Gattuso 6 - Un Milan che nei primi 60 minuti gioca con personalità e rabbia, nonostante l'assenza di Higuain. Qualche errore individuale ha penalizzato i rossoneri.

Arbitro: Banti 5 - Giusta l'espulsione nei confronti di Kessiè, troppo irruento su Emre Can. Nel finale, l'intervento su Conti è da calcio di rigore.

TABELLINO

Juventus-Milan 1-0

Juventus(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur (Dall'86' Bernardeschi), Pjanic (Dal 65' Emre Can), Matuidi; Douglas Costa (Dall'89' Khedira), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Milan(4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (Dal 71' Borini); Castillejo (Dal 70' Higuain), Cutrone (Dal 79' Conti), Calhanoglu. All. Gattuso

Arbitro: Banti (Livorno)

Marcatori: 61' Ronaldo (J)

Ammoniti: 21' Calhanoglu (M), 26' Alex Sandro (J), 44' Pjanic (J), 45+' Castillejo (M), 87' Rodriguez (M), 90+' Dybala (J)

Espulsi: 73' Kessiè (M)

