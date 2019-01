CALCIOMERCATO LAZIO DURMISI / Potrebbe essere già ai titoli di coda l'avventura di Riza Durmisi con la maglia della Lazio. L'esterno danese ha trovato sin qui poco spazio con la maglia biancoceleste e potrebbe fare ritorno in Spagna.

Dopo l'esperienza al Betis Siviglia, Durmisi potrebbe quindi ritornare in Spagna. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il Celta Vigo preme per avere il giocatore a gennaio, ma non c'è ancora l'accordo tra la Lazio e il club galiziano. La trattativa è nata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma si è al momento arenata per via della valutazione del giocatore. I biancocelesti valutano l'esterno 7 milioni di euro.

