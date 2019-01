CALCIOMERCATO MILAN CHELSEA BATSHUAYI MONACO / Michy Batshuayi e il Monaco: un matrimonio che almeno per il momento non si ha da fare. Il club del principato è vicinissimo all'acquisto del belga, ma ancora non ha raggiunto l'accordo con il Chelsea, proprietario del cartellino.

Il motivo? I 'Blues' sono impegnati su più fronti del mercato, tra cui l'affare Higuain con il Milan

Della vicenda Batshuayi ne ha direttamente parlato il vicepresidente del Monaco, Vasilyev: "Al momento abbiamo l'accordo con il giocatore e con il Valencia, ma manca ancora l'ok del Chelsea, che è impegnato su più fronti del mercato. Tutto può andare molto veloce nel mercato, ma al momento l'affare è bloccato". Oltre che al Monaco, lo stesso centravanti belga è stato accostato proprio al Milan come possibile sostituto dello stesso Higuain.

