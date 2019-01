Barcellona, viaggio di Messi in Italia: è giallo

BARCELLONA MESSI / Può esserci un caso Messi a Barcellona. Secondo quanto riporta 'As', negli ultimi giorni il motivo del contendere riguarda un viaggio svolto dalla Pulce in Italia nei giorni scorsi, approfittando di un weekend libero da impegni calcistici.

I media avevano associato questo viaggio a una visita al nutrizionista Giuliano, con cui l'argentino ha collaborato da tempo. Ma sempre secondo 'As', al Barcellona non risulta che Messi dovesse incontrare Poser, anche perché aveva sempre avvisato il club quando era accaduto in precedenza. Richiesto di spiegazioni, l'entourage di Messi ha parlato del viaggio in Italia giustificato da 'motivazioni professionali'. Che qualcosa si muova sul futuro di Messi in Catalogna?