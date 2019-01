Premier League, Mourinho ha firmato: contratto faraonico!

PREMIER LEAGUE MOURINHO / Josè Mourinho riparte dalla Premier League.

Dopo la separazione con il, riporta la 'BBC News', l'eperto allenatore ha firmato un nuovo contratto con 'BeIN Sports', emittente che detiene, tra gli altri, i diritti del campionato inglese: il ricco contratto firmato prevederebbe una cifra vicina ai 68mila euro per ogni prestazione del portoghese, che però non potrà dire una sola parola sui 'Red Devils'. Nell'accordo per l'addio allo United, che ha messo nelle tasche di Mou una buonauscita da 20 milioni, ci sarebbe infatti una clausola che gli impedirebbe di esternare i motivi che hanno portato al suo allontanamento, pena la perdita di buona parte di quei soldi.