JUVENTUS MILAN FORMAZIONE / Se nel Milan tiene banco il nodo sulla presenza o meno in campo dell'ex Higuain, Massimiliano Allegri in casa Juventus ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione dopo la riunione tecnica in vista della finale di Supercoppa a Gedda contro i rossoneri.

Il tecnico dei campioni d'Italia punterà suin attacco, con il brasiliano - preferito a- a completare il tridente insieme a. La 'Joya' e il fuoriclasse portoghese si alterneranno nella posizione di falso nueve. A centrocampovince il ballottaggio con, mentre nella linea a quattro difensiva c'è da registrare il rientro a tempo pieno didopo l'operazione al ginocchio di un mese fa.

Juventus, probabile formazione anti-Milan (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui