CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI WANDA NARA / Tra i temi più caldi degli ultimi mesi, il rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere accesa l'attenzione dei tifosi dell'Inter.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Icardi

All'inizio di questa settimana era previsto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e, moglie e agente dell'attaccante argentino, poi slittato a data da destinarsi: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Come anticipato da Calciomercato.it il rinnovo tra Icardi e l'Inter vive una fase di stallo : tra le questioni più spinose figurano l'aumento dell'ingaggio (con un'offerta di circa 7 milioni di euro e una richiesta di 8 milioni) e la clausola rescissoria, pari a 110 milioni di euro e valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio, che la società divorrebbe eliminare, eventualità che farebbe lievitare la richiesta di ingaggio.

Anche per evitare nuove 'frecciate' di 'lady Icardi' nel corso di 'Tiki-Taka' (programma nel quale è ospite fissa e che andrà in onda domenica sera), l'obiettivo della dirigenza potrebbe essere quello di accelerare i tempi del summit, magari prima di questo week-end. L'Inter resta quindi in attesa di un nuovo contatto con Icardi, autore di 14 gol e 3 assist in 23 presenze stagionali. Numeri che sottolineano, qualora ce ne fosse bisogno, la sua grande importanza nella rosa di Spalletti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui