Barcellona, Bartomeu svela il futuro di Valverde

CALCIOMERCATO BARCELLONA BARTOMEU VALVERDE / Tra i temi più importanti in casa Barcellona c'è il futuro del tecnico Valverde.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intervistato da 'Sport', il presidente Bartomeu ha fatto il punto della situazione: "Qui non abbiamo dubbi che Valverde sarà l'allenatore del Barça per questo e per il prossimo anno: parleremo con lui, ovviamente, tra poco. E' un allenatore di cui ci fidiamo molto. E' una persona intelligente, conosce bene il sistema di gioco del Barcellona e gestisce le partite in un modo che ci piace.? E' un grande giocatore. E' giovane e ha un talento incredibile. E' venuto in una grande squadra come il Barcellona, sa che non è facile: deve lavorare molto. Ha la fiducia di allenatore e compagni".