DIRETTA - Milan, giallo Higuain: addio dopo la Supercoppa?

DIRETTA MILAN HIGUAIN CALCIOMERCATO CHELSEA JUVENTUS SUPERCOPPA / E' la giornata della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan a Gedda, ma più di tutto rischia di diventare la giornata di Gonzalo Higuain. C'è grande attesa per la discesa in campo dell'argentino da ex contro i bianconeri, forse per l'ultima volta con la maglia rossonera viste le voci di mercato, ma le ultime notizie riferiscono di un 'Pipita' che nemmeno potrebbe essere in campo. Giallo già in mattinata con l'assenza di Higuain al risveglio muscolare e alla foto di gruppo, inizialmente motivata con un trattamento fisioterapico. In seguito, è emerso che il 'Pipita' avrebbe qualche linea di febbre.

Higuain dunque fortemente in dubbio per la presenza in formazione questa sera . Impossibile non pensare alle voci di mercato con Higuain vicino al, l'assenza dirimasto a Milano per curare le trattative di mercato è un altro indizio. Dialogo ancora in corso con i londinesi e con la Juventus, si cerca l'incastro giusto. Intanto, i rossoneri pensano aper sostituirlo.

ORE 14.55 - Il Genoa respinge assalto del West Ham per Piatek, per il polacco il Milan rimane pista caldissima.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui