SONDAGGIO CM.IT - Supercoppa, Juve favorita sul Milan!

SONDAGGIO CM.IT SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN / Supercoppa Italiana in programma questa sera a Gedda, in Arabia Saudita. Juventus e Milan di fronte per il primo trofeo stagionale, i bianconeri sono i dominatori del campionato e partono con i favori del pronostico.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Possibilità di alzare il primo trofeo nella sua nuova avventura anche perma, secondo gli utenti di Calciomercato.it , il risultato non è scontato. I votanti del nostro sondaggio su Twitter hanno espresso il 54% delle preferenze a favore dei campioni d'Italia, 46% dei voti per il Milan. La voglia di riscatto die il trend non esattamente positivo della Juve in Supercoppa (tre sconfitte nelle ultime quattro edizioni) potrebbero fare la differenza...