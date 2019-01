Supercoppa Juventus-Milan, le probabili formazioni di Allegri e Gattuso: Higuain in dubbio

JUVENTUS-MILAN PROBABILI FORMAZIONI ALLEGRI GATTUSO HIGUAIN SUPERCOPPA - Leggera indisposizione per Gonzalo Higuain. Questa mattina, l'argentino era assente alla foto di gruppo del Milan, ufficialmente perché sottoposto a trattamento medico.

Oltreché per le questioni di, il bomber è in dubbio a causa dell'influenza e febbre che lo ha disturbato durante la notte. In preallarme, Patrick. In casa, invece, l'allenatoredeve risolvere due ballottaggi:. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo alle 18, a Gedda, per la

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Castillejo, Higuain (Cutrone), Calhanoglu.

