Calciomercato Cagliari, l'Emilia-Romagna aspetta Farias

CALCIOMERCATO CAGLIARI SASSUOLO FARIAS / Futuro lontano da Cagliari per Farias.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante brasiliano è pronto a lasciare la Sardegna ma a restare in: sul giocatore - stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport - ci sarebbe ilche ha intensificato i contatti per portarlo in Emilia-Romagna. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . I rossoblu sono intenzionati a battere la concorrenza di