Calciomercato Parma, El Kaddouri torna in Italia

CALCIOMERCATO PARMA EL KADDOURI / Il Parma è tra le società più attive sul calciomercato. Dopo aver riportato in Italia Kucka dalla Turchia, il club gialloblu è pronto a mettere le mani anche su El Kaddouri.

Il 28enne è in uscita dale sarebbe desideroso di tornare a giocare in Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . Ieri - come riporta il 'Corriere dello Sport' - ci sarebbe stato un incontro molto proficuo tra le parti. Si sta ragionando sulle cifre ma l'affare può davvero andare in porto.