Calciomercato Milan, Higuain assente nella foto di gruppo: svelato il motivo

MILAN HIGUAIN FOTO / Che fine ha fatto Gonzalo Higuain? Al centro del rovente caso di calciomercato con la trattativa con il Chelsea sempre più calda, il 'Pipita' a poche ore dalla finalissime della Supercoppa Italiana contro la Juventus infiamma le voci e le indiscrezioni.

Tutta colpa di una foto.In mattinata, infatti, il Milan ha pubblicato una foto sui suoi canali social in cui manca solamente Higuain : (quasi) tutti presenti, dal presidente Scaroni ai 23 calciatori convocati su 24. Mancano solo Maldini e, appunto, il 'Pipita'. Inevitabile la reazione dei tifosi, pensando ad un possibie sviluppo imminente sul fronte calciomercato. Dal Milan, però, poco dopo filtra la spiegazione: Higuain non è nella foto perché sottoposto a un trattamento prima del risveglio muscolare del Milan in vista del match. Il caso, però, continua a far discutere.