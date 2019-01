Calciomercato Roma, due nuovi nomi per la difesa

CALCIOMERCATO ROMA OGBONNA RAFAEL / L'infortunio di Juan Jesus ha subito messo in standby la partenza di Marcano e acceso le voci di calciomercato attorno alla difesa della Roma che potrebbe aver bisogno di un nuovo innesto.

Così, come anticipato, nelle scorse ore è spuntata l'occasione Ogbonna per la Roma . Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il centrale del West Ham sarebbe stato proposto al Ds Monchi che, però, avrebbe per il momento declinato.

Stesso discorso per Rafael, terzino sinistro di proprietà del Lione: in quel ruolo la formazione giallorossa è coperta e quindi non è un profilo interessante per questa sessione di mercato.

