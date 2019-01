CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN FOTO / Sta facendo discutere in questi minuti una foto pubblicata dal Milan sui propri canali ufficiali. Una foto che immortale tutto il gruppo al completo, fatta eccezione di Gonzalo Higuain.

L'argentino non compare, contrariamente a giocatori non proprio dentro il progetto come, e non fa altro che alimentare le voci di calciomercato che vogliono Higuain al Chelsea . Le parti, come più volte raccontando su Calciomercato.it, stanno trattando e il Milan si sta cautelando con l'acquisto di Piatek . Una foto dunque che lascia più di un sospetto: che l'affare sia davvero in dirittura d'arrivo?

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - Secondo quanto filtra dall'ambiente Milan, l'assenza di Higuain sarebbe dovuta ad un trattamento specifico prima del risveglio muscolare.

