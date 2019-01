CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN INTER ROMA HIGUAIN RAMSEY EMERSON PREMIER LEAGUE / Non ci sono dubbi, la Premier League è al centro del calciomercato italiano di gennaio. Da Higuain a Ramsey passando per Emerson Palmieri, Fellaini ed Elneny: il focus su chi è destinato a trasferirsi nel massimo campionato inglese e chi può lasciarlo in questa sessione cosiddetta 'di riparazione'.

Calciomercato, dalla Serie A alla Premier: ore calde per Higuain

L'asse Premier League-Serie A ha un assoluto protagonista: Gonzalo Higuain. Sono ore calde per il 'Pipita' e quindi sia per il calciomercato Juventus che per il calciomercato Milan. Non presente alla foto di gruppo della squadra di Gattuso in quel di Jedda, dove stasera andrà in scena la sfida valevole per la Supercoppa italiana proprio tra i rossoneri e i bianconeri di Massimiliano Allegri, Higuain è sempre più vicino al Chelsea. Ritrovarsi con il suo 'mentore' Maurizio Sarri, che fin dall'estate scorsa spinge per il suo arrivo in maglia 'Blues', è il grande desiderio del centravanti argentino che ormai è pressoché un oggetto estraneo - quanto ingombrante - in casa Milan. "Bisogna capire cosa vuole fare, come sistemare questa questione [...] Lo vedo dentro al progetto, non si ferma mai, sta bene mentalmente. Poi sono d'accordo che dopo l'espulsione e il rigore sbagliato qualcosa è successo nel suo stato d'animo.

Calciomercato, Ramsey e non solo: dalla Premier alla Serie A

Vediamo domani (oggi, ndr): far cambiare idea a un atleta non è facile [...]", la mezza ammissione in conferenza stampa di Gennaroriguardo una possibile imminente partenza del suo numero 9 - il cui erede potrebbe essere Piatek , con Leonardo, non partito per l'Arabia Saudita , al lavoro per trovare una quadra coldi Enrico Preziosi - peraltro ancora di proprietà della. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI

I bianconeri potrebbero ricedere il 'Pipita' - ma stavolta al Chelsea che intanto si sta liberando di Morata - alle stesse condizioni con cui lo avevano piazzato al Milan l'estate scorsa, ovvero con la formula del prestito più diritto di riscatto. Un diritto probabilmente con più 'certezze', per Paratici e Agnelli, sul suo 'sfruttamento' a fine stagione... Magari nella trattativa con il club londinese di Roman Abramovich, comunque non orientato a concedere un contratto particolarmente lungo a un giocatore che in estate compirà 32 anni, e soprattutto non a corrispondergli uno stipendio pari a quello attuale, di circa 9 milioni di euro, potrebbe rientrate Emerson Palmieri. L'ex terzino della Roma, riserva di Alonso al Chelsea, è stato proposto alla 'Vecchia Signora' e non dispiacerebbe come rimpiazzo di Alex Sandro, specie poi se dovesse partire Spinazzola (Bologna in pressing) per andare a giocare con maggiore continuità dopo il grave infortunio.

Restando in casa Juventus, non si può dimenticare Aaron Ramsey: il gallese, in scadenza con l'Arsenal, dovrebbe firmare coi bianconeri dopo la Supercoppa. Attesi i suoi agenti a Torino, quindi, per la definitiva fumata bianca. Certo il suo arrivo a luglio e a costo zero, tuttavia non è da escludere che possa approdare alla corte di Allegri già in questa finestra di gennaio. In tal senso andrebbe superato l'ostacolo rappresentato dagli stessi 'Gunners', i quali per cederlo subito pare chiedano non meno di 20 milioni di euro. Al club di Agnelli così come all'Inter, poi, sarebbe stato proposto Ozil, in uscita dalla società londinese. Al momento, però, il tedesco non sembra interessare a nessuna delle due anche perché il suo ingaggio è altissimo. Ai margini della formazione allenata da Emery c'è anche l'egiziano Elneny, nelle ultime ore proposto alla Roma che è alla ricerca anche di un rimpiazzo di capitan De Rossi. Tornando e concludendo con il Milan sempre a proposito dell'asse Premier-Serie A, si parla di un nuovo interesse per Fellaini, al quale è stato vicino l'estate scorsa prima del suo rinnovo col Manchester United.

