CALCIOMERCATO MILAN PIATEK PREZIOSI / Piatek è il prescelto dal Milan in caso di partenza di Gonzalo Higuain.

Al momento però alnon sembra essere pervenuta alcuna offerta concreta: "Ci sono stati solo sondaggi, non c'è alcuna offerta, non c’è nulla di serio - afferma Preziosi a 'Il Secolo XIX' - Se dovesse arrivare un'offerta monstre allora valuteremo il da farsi. Ma per ora, ripeto, non è arrivato nulla. Né abbiamo alcuna necessità di muoverci e dover cedere". I rossoneri dunque al momento non hanno effettuato l'affondo decisivo per Piatek, per il quale però c'è stata l'apertura del presidente del Genoa