Calciomercato Crotone, vicina la cessione di un veterano

CALCIOMERCATO CROTONE MARTELLA PERUGIA NESTA - Il Perugia di Alessandro Nesta è molto attivo in questa sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In entrata, c'è da segnalare il forte interesse per l'esterno sinistro delBruno, in rossoblu dal 2014. CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa.