Calciomercato Salernitana, Lotito bussa alla porta del Perugia

CALCIOMERCATO SALERNITANA BIANCO PERUGIA LOTITO NESTA - Si muove il calciomercato della Serie B.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Laè al lavoro per rinforzare la squadra di Angeloe si sarebbe mossa per l'esperto centrocampista deldi, scuola, Raffaele CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa.