CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO ARABIA SAUDITA / Leonardo non volerà in Arabia Saudita per seguire da vicino la squadra impegnata in Supercoppa italiana. La notizia lanciata ieri su Calciomercato.it trova conferme anche stamani: il dirigente rossonero, contrariamente a Gazidis, Maldini e Scaroni, che hanno già raggiunto Jeddah, resterà in Italia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al CLICCA QUI . Il calciomercato non può aspettare: il brasiliano è chiamato a sciogliere diversi nodi a partire dal caso Higuain, sempre più desideroso di volare a Londra per riabbracciare Sarri. Potrebbe essere oggi quindi la giornata chiave per Piatek al Milan ma non si escludono altri colpi di scena: il mercato rossonero entra nel vivo enon vuole farsi trovare impreparato