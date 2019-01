Calciomercato Juventus, clamoroso James Rodriguez: si può a gennaio... con 3 milioni!

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Non solo l'affare Higuain. Un altro big può infiammare gli ultimi giorni di questo calciomercato a livello internazionale. Si tratta di James Rodriguez, trequartista colombiano in forza al BayernMonaco. Per il tecnico Niko Kovac non è un titolare (11 presenze in totale tra Bundesliga e Champions League per un totale di soli 639' disputati) e l'ipotesi di riscatto del cartellino dal RealMadrid a fine stagione è ormai lontanissima. Anzi.

Secondo le ultime indiscrezioni i bavaresi sarebbero pronti a liberare subito James per una cifra molto bassa, considerando il valore de giocatore. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

A riferirlo è il britannico 'Daily Mail' che nell'edizione odierna fa il punto sul futuro del colombiano e racconta come sulle sue tracce si sia attivato con forza l'Arsenal, a caccia di rinforzi low-cost in vsta di una possibile doppia partenza di Aaron Ramsey (difficile, ma la Juventus lo vuole subito) e Mesut Özil. E da parte del Bayern ci sarebbe la disponibilità a lasciar partire James Rodriguez versando la cifra che i bavaresi devono al Real Madrid per gli ultimi sei mesi del prestito biennale che scade a fine stagione: poco più di 3 milioni di euro. Per il riscatto definitivo del cartellino, poi, bisognerebbe trattare col Real che con il Bayern aveva stabilito a circa 40 milioni di euro la cifra di vendita. Sul giocatore è da tempo in allerta anche la Juventus che vanta rapporti ormai consolidati con l'agente Jorge Mendes. Un'ipotesi più percorribile per l'estate visto anche l'ingaggio del giocatore, ma mai dire mai...

