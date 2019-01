CALCIOMERCATO MILAN PIATEK POLONIA /E' Piatek il nome in cima alla lista del calciomercato Milan. I rossoneri vogliono prelevare il polacco dal Genoa in casa di partenza di Gonzalo Higuain, desideroso di riabbracciare Sarri al Chelsea. Le parti stanno continuando a trattare ed è tutto un gioco di incastri: solo con l'addio del Pipita, il bomber del Grifone potrà vestire la maglia del Diavolo.

Dalla Polonia arrivano ulteriori conferma sulla trattativa, che potrebbe andare in porto per un cifra vicina ai 40-45 milioni di euro, bonus compresi. Nella giornata di ieri il noto giornalista Tomasz Włodarczyk aveva dichiarato che Piatek sarebbe stato del Milan entro la fine della settimana al 95%. Stamani il quotidiano sportivo più importante della Polonia, il Przegląd Sportowy, apre a tutta pagina con "Mamma Milan" e la foto di Piatek. Se si dovesse concretizzare l'affare si tratterebbe del trasferimento più caro per un polacco

