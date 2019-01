Juventus-Milan, da Paquetà a Ronaldo e Higuain: il 'pronostico' di Thiago Silva

JUVENTUS MILAN THIAGO SILVA / Amico di Gennaro Gattuso, ma legato anche a Massimiliano Allegri. È una Supercoppa Italiana speciale anche per ThiagoSilva, ex Milan e capitano del Paris Saint-Germain, che in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' parla in vista della gara di oggi: "Stasera da tifoso rossonero sto con Rino. Poi da domani anche per Allegri. Sarà una gran partita. Spero però vinca il Milan".

Quindi Thiago Silva si sofferma su alcuni dei protagonisti in campo: "Higuain ha qualità indiscutibili. Spero si sia tenuto tutti i gol per la Juve. Scherzi a parte, magari si sblocca per permettere al Milan di vincere un trofeo importante per la fiducia.

? L’ho seguito con attenzione anche in nazionale. Ha molta personalità. Il che aiuta quando porti una maglia pesante come quella del Milan. Penso possa già essere decisivo. Ha fatto bene con la Sampdoria. E in una finale c’è più motivazione, soprattutto se sfidi la Juve del mio amico Matuidi. Ronaldo? Non è mai in crisi. E’ incredibile come continui ad aver voglia di alzare trofei. Chi ama il calcio deve solo ringraziare che ci sia uno così".

Infine uno sguardo alla Champions League: "Finale con la Juve? La Juventus è ovviamente candidata e con Ronaldo è più forte. Ma le favorite sono tante. Oltre a Juve e Psg, vedo Barcellona, Real Madrid, le due di Manchester. Tutte grandi squadre, abituate a questa competizione. Spero di affrontare i bianconeri in finale, vedremo che succede".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui