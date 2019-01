Calciomercato Inter, un big da sacrificare poi l'erede: Marotta ha deciso

CALCIOMERCATO INTER PERISIC DE PAUL / L'estate 2019 sarà quella dell'uscita dai vincoli dal settlement agreement per l'Inter che avrà dunque maggiori margini di manovra per operare sul calciomercato. Prima di mettersi alle spalle definitivamente i paletti dell'accordo firmato nel 2015, però, la società nerazzurra potrebbe essere costretta a mettere a bilancio una plusvalenza importante che a differenza della scorsa stagione non dovrebbe essere coperta con la cessione dei prodotti del vivaio. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui tra i big che potrebbero portare alle casse nerazzurre una cifra importante sarebbe stato indicato Ivan Perisic come possibile sacrificato estivo. Il croato, che continua a sognare la Premier League, può garantire un'ottima plusvalenza ma servirà una seconda parte di stagione di livello più alto rispetto all'avvio per permettere all'Inter di incassare i 50 milioni di euro stabiliti come prezzo per la cessione. Un ulteriore segnale in questo senso arriverebbe dal fatto che gli uomini mercato interisti, nel frattempo, starebbero cercando di chiudere in tempi brevi per Rodrigo DePaul dell'Udinese, che proprio sulla corsia esterna mancina sta esplodendo a livello realizzativo.

