JUVENTUS KEAN / Prima la Supercoppa, poi le questioni di mercato. Il capo area sport Paratici tornerà a concentrarsi nuovamente sulle trattative che coinvolgono i bianconeri a partire da domani e non c'è solo l'affaire Ramsey sul tavolo della dirigenza della Continassa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riporta 'Tuttosport', presto potrebbe infatti andare in scena un confronto con Minoper discutere del rinnovo di Moise, in scadenza contrattuale nel 2020. Il giovane attaccante, a segno nell'ultima gara di Coppa Italia contro il Bologna, ha diverse richieste ma è stato blindato più volte da Paratici eper questa sessione invernale. La Juve vorrebbe tenersi stretta il giocatore e offrire anche un ritocco d'ingaggio al classe 2000.