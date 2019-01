Calciomercato Juventus, il piano di Paratici per sorprendere il Napoli

NAPOLI JUVENTUS KOUAME' / Resta in fase di stallo la trattativa tra Napoli e Genoa per Christian Kouamé. Il club azzurro non ha ancora affondato il colpo per l'attaccante ivoriano, sui cui si sarebbe inserita anche la Juventus.

Stando a 'Tuttosport' il club bianconero potrebbe approfittare della situazione e starebbe studiando il sorpasso visti i buoni rapporti con i 'Grifoni', che vede coinvolte le due società anche negli affari Sturaro e Romero. Quella della Juve e del Ds, quindi, potrebbe trattarsi di una seria offensiva per Kouamé e non di una semplice manovra di disturbo.