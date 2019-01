CALCIOMERCATO MILAN FELLAINI / Può essere Marouane Fellaini la grande occasione per gli ultimi giorni del calciomercato Milan di gennaio.

L'addio di Joséalha fatto perdere il posto al centrocampista belga che con Solskjaer non vede campo e quindi prende quota l'ipotesi di un addio immediato. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Il Milan, confermano in Inghilterra, si è mosso per il classe '87 in scadenza di contratto nel 2020 e starebbe valutando una possibile offerta, consapevole però di dover fronteggiare diverse concorrenti come il Porto e altri club turchi e cinesi. il 'Daily Mail', intanto, scrive oggi che il Manchester United ha aperto alla cessione ed ascolterà le proposte in arrivo in queste due settimane prime della chiusura del mercato invernale. Il cartellino potrebbe dunque essere rilevato a cifre relativamente contenute.

