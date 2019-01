Calciomercato Juventus, blitz Ramsey: contatti per averlo subito

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / La finalissima di Gedda vale qualche ora di standby, ma dal triplice fischio che decreterà il vincitore della Supercoppa Italiana partirà il conto alla rovescia per quello che è un affare ormai già impostato ed in dirittura d'arrivo.

Stiamo parlando di Aaronalla, trattativa ormai conclusa e pronta ad essere definita in tutti i suoi contorni dopo la gara di oggi. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Quella di domani potrebbe essere una giornata chiave e, salvo colpi di scena, venerdì a Londra il Ds Fabio Paratici incontrerà l'agente del calciatore. La fumata bianca con l'entourage del centrocampista in scadenza con l'Arsenal già c'è: quadriennale da 6,5 milioni di euro più bonus e commissioni per 9 milioni. Ecco perché, scrive 'Tuttosport', l'incontro londinese dovrebbe servire in realtà a fare il punto della situazione per l'arrivo a Torino anticipato a questa sessione di mercato. L'Arsenal al momento fa muro, ma la Juventus, nonostante le dichiarazioni del tecnico Allegri che si è detto soddisfatto della rosa attuale, crede di poter convincere i 'Gunners' a cedere e lo stesso Ramsey sarebbe tentato dalla possibilità di arrivare subito in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui