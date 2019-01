Calciomercato Milan, in arrivo Djalò

CALCIOMERCATO MILAN DJALO SPORTING / Il Milan si muove anche per il calciomercato del domani. I rossoneri - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - avrebbero messo le mani su Tiago Djaló, difensore dello Sporting CP, in scadenza di contratto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornati con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Il classe 2000 piace anche allama i rossoneri sono in vantaggio e potrebbero portare il calciatore in Italia già in questa sessione di mercato.