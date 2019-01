SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN PROBABILI FORMAZIONI / Cresce l'attesa per Juventus-Milan, sfida di Supercoppa che metterà in palio il primo trofeo stagionale. Diverse le defezioni per Allegri e Gattuso, che dovranno fare a meno rispettivamente di Benatia, Barzagli, Cuadrado e Mandzukic e di Biglia, Bonaventura e Suso. L'allenatore bianconero potrebbe rilanciare Cancelo dopo l'infortunio al menisco, con la presenza dal primo minuti di De Sciglio che non è però da escludere.

A centrocampo favorito Bentancur al fianco di Pjanic e Matuidi, mentre a prendere il posto dell'infortunato Mandzukic sarà uno tra Bernardeschi e Douglas Costa, con il brasiliano al momento favorito.

Nel Milan scalpita Cutrone, che potrebbe però partire ancora una volta dalla panchina. Il tridente offensivo sarà infatti composto da Castillejo, Higuain e Calhanoglu. A centrocampo verso la conferma Paquetà dopo l'esordio in Coppa Italia, mentre in difesa dovrebbero tornare Calabria sulla destra e Zapata al fianco di Romagnoli.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Allegri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso

