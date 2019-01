Fantacalcio, ansia Higuain: Piatek non può essere il sostituto!

FANTACALCIO CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN PIATEK / Gonzalo Higuain potrebbe presto volare a Londra per riabbracciare Sarri al Chelsea. La volontà del calciatore è ormai nota e salvo clamorosi colpi di scena lascerà la Serie A e di conseguenza il Fantacalcio. Una brutta notizia per tutti i fantallenatori che hanno deciso di puntare sul centravanti argentino. Immaginiamo che i fantamilioni spesi in estate saranno stati tanti, fantamilioni che adesso al massimo potranno essere spesi per un giocatore che difficilmente può essere paragonato ad Higuain. Per restare aggiornati con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI.A gennaio l'Italia ha riabbracciato Muriel e Gabbiadini: due buoni profili che però non hanno la certezza di essere titolari.

La logica porterebbe a puntare sul sostituto che i rossoneri hanno intenzione di prendere al posto dell'argentino. Malauguratamente però il nome in pole per il Milan è quello di Piatek , che senza alcun dubbio sarà stato già acquistato in qualsiasi lega privata

Fantacalcio, come sostituire Higuain

Il polacco è la vera sorpresa in questo inizio di stagione e molti fantallenatori sono in ansia anche per le sue sorti. La paura è che Piatek in rossonero non renda quanto al Genoa: chi ha il polacco potrebbe perdere dunque qualche gol ma i possessori di Higuain stanno decisamente messi peggio.

Per chi dovesse perdere l'argentino la speranza è che il Milan prenda un centravanti dall'estero (ipotesi al momento da scartare ma le vie del calciomercato sono infinite) o puntare sull'attaccante che farà il titolare al Genoa: un Balotelli, come si vocifera in queste ore, che dovesse ritrovarsi può davvero essere un'ottima idea.

