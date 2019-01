SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN BONAVENTURA DOHA / Giacomo Bonaventura, il grande assente della sfida di domani, carica il suo Milan in vista della Supercoppa contro la Juventus. In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club rossonero, il centrocampista ha ricordato la vittoria ai calci di rigore nell'edizione del 2016 a Doha: "Giocavamo contro una Juventus fortissima e non eravamo certo noi i favoriti, anzi eravamo nettamente sfavoriti. Venivamo da un periodo in cui giocavamo bene e avevamo le nostre idee di gioco, avevamo preparato bene la partita.

In effetti, non ci limitammo a vincere il trofeo, per la verità anche sul piano della prestazione riuscimmo a giocare molto bene. Il mio gol? Da quandoaveva iniziato a giocare titolare, avevo studiato e capito il suo modo di giocare, avevo assimilato i tempi di inserimento. In quella stagione non segnai solo a Doha su un suo assist, ma anche in altre circostanze". Tutte le notizie di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Infine, l'ex Atalanta ha lanciato la sua squadra: "Gedda? È ora di cercare di vincere qualcosa. Bisogna sfruttare questa partita, perché per il Milan è importante vincere. Ogni anno il Milan deve ambire a vincere qualcosa".

